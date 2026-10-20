Motocicleta choca contra camión y deja víctima crítica

Fecha de publicación: 20 de October de 2026

Fecha de modificación: 20 de October de 2026

La Benemérita Cruz Roja Costarricense reportó un suceso entre una motocicleta y un camión que dejó a una víctima en condición crítica.

Según lo que indica la institución, el suceso se produjo por la colisión de ambos vehículos. El impacto dejaría al motociclista en condición crítica. La escena la atendió una unidad de soporte avanzado, que lo trasladó al Hospital San Juan de Dios.

Esta escena ocurrió en San José, Mata Redonda, Sabana, a eso de las 6:26 de la mañana de este martes 20 de octubre.

El cuerpo de emergencia solo identificó a la víctima como un masculino adulto y no brindó más detalles de su estado actual.

Por: Camila Rosales Méndez

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