Choque deja víctima crítica en vía pública

Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

La Benemérita Cruz Roja Costarricense informó sobre un choque entre un vehículo liviano y una motocicleta que dejó una víctima grave.

Según informó el cuerpo de emergencias, se trataba de un hombre adulto. Tras la atención de una unidad básica, lo trasladaron en condición crítica al Hospital Escalante Pradilla.

El suceso ocurrió a las 8:35 de este jueves 22 de octubre, en San Isidro de El General, Pérez Zeledón.

De momento, no hay información actualizada sobre el estado de la víctima ni sobre su identificación.

Por: Camila Rosales Méndez

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