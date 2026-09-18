Choque deja un muerto y dos heridos en carretera

Fecha de publicación: 18 de September de 2026

Fecha de modificación: 18 de September de 2026

Una persona murió y otras dos resultaron heridas tras un violento accidente ocurrido durante las primeras horas de este viernes en Guápiles.

El hecho ocurrió minutos antes de las 6:00 a. m. en las conocidas vueltas del aeropuerto, donde dos motocicletas colisionaron por causas que todavía no han trascendido.

Cruz Roja atendió la emergencia

Tras recibir la alerta, la Cruz Roja Costarricense movilizó varias unidades hasta el sitio para atender a las personas afectadas.

Al llegar, los socorristas encontraron a tres personas heridas como consecuencia del choque.

Una de las víctimas murió en el lugar debido a la gravedad de las lesiones. Mientras tanto, los equipos de emergencia atendieron a las otras dos personas.

Dos heridos fueron trasladados al hospital

Los dos pacientes sobrevivientes fueron trasladados en condición delicada al Hospital de Guápiles para recibir atención médica.

Por el momento, las autoridades no han informado oficialmente las identidades de las personas involucradas en el accidente.

IMAGENES DE LA ESCENA

La emergencia provocó la movilización de varias unidades de respuesta hasta este sector de Guápiles.

Las autoridades deberán determinar las circunstancias que provocaron la colisión entre las dos motocicletas.

La información sobre este accidente permanece en desarrollo y se ampliará conforme las autoridades brinden nuevos detalles.

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