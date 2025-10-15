Hay un importante congestionamiento vial en Circunvalación producto de un accidente de tránsito que se presentó esta madrugada.

El hecho se dio en el sentido Zapote-Hatillo, cerca de la rotonda Y Griega.

¿Qué pasó?

Un vehículo chocó contra unos postes de alumbrado público.

“Al ser aproximadamente las 4:30 a.m. vía central de radio nos desplazan al lugar. Al llegar tenemos lo que es un poste de tendido eléctrico, el mismo con daños severos. Ya en el lugar el vehículo no se encontraba. Al parecer, según nos comentaban testigos, el mismo fue retirado por medio de una grúa particular”, comentó José Vega, oficial de tránsito.

El poste quedó inclinado al momento del impacto del vehículo. Unos minutos después pasó un tráiler y este lo derribó por completo.

¿Por qué se retiró el responsable?

Testigos que se quedaron en el lugar aseguraron a los oficiales de tránsito que el responsable se retiró del lugar porque manejaba bajo los efectos del alcohol.

En estos momentos hay un carril cerrado.

Información en desarrollo.