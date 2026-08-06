Un choque entre un autobús y un vehículo liviano complicó el tránsito la tarde de este miércoles en Paseo Colón, uno de los principales accesos a San José, generando largas presas para quienes ingresan y salen de la capital.

Colisión ocurrió frente a Torre Mercedes

El accidente se registró en la intersección del semáforo ubicada frente a Torre Mercedes.

De acuerdo con los primeros reportes, el autobús impactó con su esquina frontal la parte trasera de un automóvil, aparentemente cuando este realizaba un giro.

Paso lento en todos los sentidos

Aunque el choque fue leve y no se reportan personas heridas, el incidente provocó un importante congestionamiento vial debido a que ocurrió en un punto de alto flujo vehicular.

En el contexto de las manifestaciones por el plantón en defensa del Poder Judicial, la entrada y salida de la zona podría complicarse.

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Las autoridades recomiendan a los conductores tomar rutas alternas o salir con mayor tiempo mientras se normaliza la circulación.