Brutal choque contra vaca deja dos personas gravemente heridas

Un aparatoso accidente de tránsito ocurrido la noche de este sábado en Palmar Sur de Osa, en Puntarenas, dejó a dos personas heridas luego de que el vehículo en el que viajaban colisionara contra una vaca sobre la carretera.

El reporte de la Cruz Roja Costarricense indica que la emergencia se atendió a eso de las 8:43 de la noche por una unidad básica de soporte.

Uno de los pacientes está crítico tras choque contra vaca

A la llegada de los socorristas, se localizaron dos pacientes afectados: uno en condición crítica y otro en estado urgente, los estabilizaron en el sitio y posteriormente los trasladaron al Hospital Tomás Casas para su atención médica.

Autoridades piden precaución

De momento no han trascendido las identidades de las personas afectadas ni las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente.

Le puede interesar: Alerta: Estas son las zonas que se podrían ver más afectadas por ingreso de onda tropical #4

