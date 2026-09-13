Choque contra bus deja dos jóvenes muertos

Fecha de publicación: 13 de September de 2026

Fecha de modificación: 13 de September de 2026

Una colisión entre un vehículo tipo 4×4 y un autobús terminó en tragedia la madrugada de este domingo en San Rafael de Escazú, San José.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja Costarricense, el accidente ocurrió a las 2:07 a. m. y dejó tres personas afectadas.

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Dos personas murieron tras violento choque

Los socorristas abordaron inicialmente a tres pacientes. Dos de ellos fueron declarados sin signos de vida en el sitio, mientras que una tercera persona fue trasladada en condición crítica al Hospital San Juan de Dios.

Para atender la emergencia se movilizaron una unidad de Soporte Básico, una unidad de Rescate y dos unidades de Soporte Avanzado.

Las autoridades correspondientes deberán determinar las circunstancias que provocaron la colisión.

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