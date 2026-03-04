Un video de una cámara de seguridad captó el momento exacto en que un vehículo tipo pick-up se estrelló violentamente contra el monumento a León Cortés Castro, ubicado en el sector de Parque Metropolitano La Sabana.

Según el reporte, el accidente ocurrió a las 3:30 a.m. El conductor, que viajaba en sentido de Paseo Colón hacia La Sabana, no logró tomar la curva y continuó en línea recta hasta impactar primero un semáforo y luego la estructura de bronce del monumento.

Conductor fue trasladado en condición crítica

El Cuerpo de Bomberos recibió la alerta a las 3:41 a.m. por un choque con una persona prensada. Al llegar al sitio, los rescatistas liberaron al conductor, quien fue trasladado en condición crítica al Hospital San Juan de Dios.

Según las imágenes, el vehículo viajaba a alta velocidad y no se observa intento de frenado previo al impacto. La fuerza de la colisión fue tal que el automotor quedó prácticamente partido en dos, con pérdida total.

Monumento y semáforos quedaron destruidos

El impacto arrancó de su base la figura de León Cortés, parte principal del monumento inaugurado en 1952, y provocó severos daños en la estructura de bronce.

Además, el conductor derribó el poste que sostenía los semáforos, dejando fuera de servicio el sistema de señalización. El cableado resultó afectado, lo que obligó a la intervención de oficiales de Tránsito para regular manualmente el paso vehicular.

Presas y regulación vial

Desde primeras horas de la mañana se reportan congestionamientos en ambos sentidos, tanto para quienes ingresan a San José como para los que se dirigen hacia La Sabana y la General Cañas.

Autoridades indicaron que la reposición del poste y del sistema de semáforos podría tardar varias horas, debido a los daños estructurales y eléctricos ocasionados por el choque.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que deberán determinar las causas del accidente y las eventuales responsabilidades por los daños ocasionados a infraestructura pública y patrimonio nacional.