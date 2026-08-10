Choque provocó pleito que terminó con golpes y amenazas con arma de fuego

Una aparente disputa en carretera entre el conductor de un vehículo y un motociclista terminó en golpes y amenazas con un arma de fuego en Escazú.

El hecho quedó registrado por las cámaras de videovigilancia de la Policía Municipal de Escazú. Según el reporte, la discusión habría comenzado metros antes de que ambos vehículos llegaran al punto donde ocurrió el incidente.

Motociclista chocó contra el vehículo

En las imágenes se observa cómo el conductor del vehículo frena de manera repentina y el motociclista termina colisionando contra el carro.

Tras el choque, el conductor se baja del vehículo y comienza a golpear al motociclista, quien queda en medio de la agresión.

Momentos después, otra persona, que en apariencia sería hermano del presunto agresor, también se baja del vehículo para intimidar al motociclista.

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Sacaron un arma de fuego

La situación escaló cuando este segundo hombre sacó un arma de fuego y amenazó al motociclista.

En medio del altercado, otro conductor que circulaba por la zona se detuvo y bajó de su vehículo para intentar ayudar al motociclista que estaba siendo agredido.

Sin embargo, el hombre que portaba el arma también lo intimidó con el arma de fuego.

Policía intervino y detuvo al sospechoso

La situación estaba siendo observada mediante las cámaras de seguridad de la Policía Municipal de Escazú, por lo que los oficiales acudieron rápidamente al lugar.

El hombre que portaba el arma huyó de la escena, pero fue perseguido y posteriormente detenido por los oficiales.

Durante la intervención, la Policía Municipal decomisó el arma de fuego que, según el reporte, habría utilizado para intimidar tanto al motociclista como al otro conductor.

La rápida intervención policial evitó que la pelea escalara a consecuencias mayores.