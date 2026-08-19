Choque entre ambulancia y motocicleta deja un muerto

Una persona murió y otra resultó gravemente herida tras un choque entre una motocicleta y una ambulancia de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en Cartago, la noche de este martes.

Hombre murió en el choque

El accidente ocurrió en el sector de Occidental, donde un hombre de 32 años fue encontrado sin signos vitales tras la colisión.

Mujer fue trasladada en condición crítica

Una mujer de 30 años también resultó herida y fue trasladada en condición crítica al Hospital Max Peralta.

Dos unidades básicas atendieron la emergencia.

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