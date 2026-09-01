Hombre llega a ver choque, explota en ira y agrede a dos personas

Un hombre protagonizó una agresión contra el conductor de otro vehículo y un bombero que atendía el accidente ocurrido este lunes en San Pablo de Heredia.

El sujeto llegó al sitio luego de que su esposa lo llamara tras verse involucrada en una colisión.

Bombero recibió un puñetazo tras ayudar en choque

Según testigos, el sujeto llegó desorientado y alterado, preguntó quién había provocado el choque y, sin mediar palabra, golpeó al bombero Brian Ramos, quien había salido de su vivienda para brindar asistencia.

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El funcionario sufrió una herida en el labio producto del golpe. Posteriormente, el agresor también arremetió contra el otro conductor.

Video captó la agresión

El hecho quedó registrado en un video difundido en redes sociales. La Cruz Roja atendió a tres personas, pero ninguna requirió traslado a un centro médico.

Las autoridades indicaron que el caso podría ser investigado y que las agresiones contra personal de emergencia pueden tener consecuencias penales.

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