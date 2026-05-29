Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que se produjo una riña entre el conductor de un autobús y otro conductor en plena vía pública.

El incidente ocurrió frente al Liceo María Auxiliadora, en Paseo Colón, durante el ingreso a clases y a la vista de estudiantes y otros transeúntes.

Pasajeros vivieron momentos de preocupación

La situación generó tensión y preocupación entre los pasajeros que viajaban en la unidad de transporte público, quienes presenciaron el altercado mientras el autobús se encontraba detenido.

Hasta el momento, la empresa no ha emitido declaraciones sobre lo ocurrido ni ha informado si se tomarán medidas relacionadas con el incidente.

Le puede interesar: Hombre es brutalmente asesinado frente a su madre



Se desconoce además qué originó el enfrentamiento entre ambos conductores.