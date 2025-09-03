En San Ramón de Alajuela, Chito ha transformado su pasión por la cocina en el exitoso restaurante “El Sabor de Chito”, un lugar que destaca por su ambiente alegre y su auténtica comida típica costarricense.

Con más de 50 platos en su menú, su inventiva culinaria brilla con creaciones únicas como el chifrijo servido en una canasta de patacón, un platillo que se ha convertido en favorito de la clientela gracias a su sabor y presentación innovadora.

Chito no solo alimenta a sus comensales con deliciosos platillos como los huevos rancheros, sino que también contagia con su humor y calidez, creando una experiencia gastronómica única.