El desempleo entre los jóvenes de 16 a 24 años, del 20,4%, no tiene precedentes en China. Más allá de las cifras oficiales de la Oficina Nacional de Estadística publicadas el martes 16 de mayo, es sobre todo una realidad que viven muchos estudiantes que salen de la universidad.

“La búsqueda de empleo es también un trabajo”

La señorita Chen envió unos 40 CV tras una primera experiencia laboral poco concluyente después de graduarse. De momento, no ha habido respuesta: “La economía en general va mal y hay despidos en todos los sectores de actividad. Así que es difícil encontrar un trabajo interesante. Después, intento decidirme. Al fin y al cabo, la búsqueda de empleo es también un trabajo. Trabajo no remunerado, pero trabajo, al fin y al cabo. Intento decidirme, si no, no me queda más remedio que tumbarme”, explica a RFI.

Tumbarse… Tangping, “hacer la plancha” en chino, o la tentación de dejarse llevar ante un mundo laboral menos acogedor. Después de tres años de “Covid-19 cero” y de represión normativa en los sectores tecnológico e inmobiliario, estos sectores tradicionalmente “jóvenes” contratan menos.

“La sociedad china es demasiado competitiva”

Duan, profesora en prácticas, explica su situación: “Cuando tienes tantos obstáculos al principio de tu carrera, lo único que quieres es tumbarte; dejar de trabajar… La sociedad china es demasiado competitiva. Hay demasiados profesores en los centros de formación y algunos ya tienen más de diez años de experiencia, así que tengo pocas oportunidades, me falta reconocimiento”.

Una generación Covid-19 carente de reconocimiento. Para reorientar a la juventud china hacia sectores que proporcionen empleo, las autoridades se proponen reforzar la formación profesional.