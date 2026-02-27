Chimichurri ahumado promete transformar el sabor de sus parrilladas

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

El chimichurri asado se convierte en el protagonistas de unas brochetas exquisitas cuando se fusiona con ingredientes frescos y se marina con anticipación, explicó el chef Julián Sánchez.

La clave está en utilizar chile mundial, más jugoso y fresco que el chile dulce convencional, para aportar textura y sabor a la carne molida 80-20 o 90-10.

El chef recomienda preparar el chimichurri la noche anterior, ya que entre más días reposa, más concentración de sabores adquiere. Para la cocción, sugiere usar brisqueta o carbón, que potencian el ahumado y realzan el gusto de las brochetas.