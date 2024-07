175 días después de salir de casa ahí a las 6 am, por fin llegué al destino y cumplí la meta que me propuse. Eso sí, no se siente como esperaba, ¿será el cansancio? ¿Normalicé lo que estaba haciendo?, ¿por qué me cuesta tanto disfrutar que ya terminé? O será que no he terminado. Lo único que sé es que ahora voy a dormir, besos !