Chilena ganó la primera etapa de la Vuelta Femenina

Fecha de publicación: 30 de September de 2026

Fecha de modificación: 30 de September de 2026

La chilena Catalina Soto, actual campeona panamericana de ciclismo de ruta, gana la primera etapa de la Vuelta Femenina a Costa Rica 2026 tras completar los 109 kilómetros entre Cañas, La Bloquera y Limonal con un tiempo de 2 horas, 55 minutos y 51 segundos.

La pedalista del equipo Laboral Kutxa, quien suma títulos nacionales de contrarreloj y ruta en su país, asume así el liderato de la clasificación general en una jornada marcada por temperaturas superiores a los 31 grados.

El segundo lugar corresponde a la ucraniana Natalia Safronuik, líder de la categoría Sub-23, mientras que la costarricense Dixiana Quesada completa el podio en tercera posición, dejando la competencia abierta para las etapas de montaña que restan.