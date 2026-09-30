Fecha de publicación: 30 de September de 2026

Fecha de modificación: 30 de September de 2026

Los chiflidos y gritos marcaron la sesión de los diputados en Puntarenas, donde se registraron encaramientos y pleitos al aire libre según lo ocurrido.

Además, estos hechos se desarrollaron en el marco de la sesión legislativa que se llevó a cabo en esa provincia.

José María Villalta, jefe de fracción Frente Amplio, afirma que “nosotros creemos en dialogar con la gente, en darle la cara al pueblo”.

Por consiguiente, la sesión de los diputados en Puntarenas concluyó con este ambiente de tensión entre los participantes.