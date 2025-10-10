En lo profundo de Tablón del Guarco, donde pocos creían que algo “turístico” pudiera surgir, un hombre decidió seguir su intuición y construir con lo que tenía a mano: madera de su finca, mucho cariño y la sazón heredada del terruño.

Así nació el rancho de Chequelo, un restaurante rústico que abrió sus puertas un 21 de mayo, hace nueve años, y que hoy es uno de los lugares más visitados de la zona.

Lo que comenzó como una locura, hoy es orgullo local, gracias al amor con que cocinan las señoras del rancho, el ambiente familiar y la visión de quien creyó en su tierra cuando nadie más lo hizo.