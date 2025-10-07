José Miguel Domínguez, periodista deportivo, conocido como ‘Chepe Bomba’, lanzó un polémico mensaje que hará enojar a los ticos.

El comunicador quiso realizar una serie de advertencias a los aficionados y jugadores de Selección Nacional, previo al decisivo juego contra Honduras.

Mensaje

☝🏼 COSTA RICA ESTÁ HEDIONDA A…@chepebomba le envía un mensajito a los frenes ticos.

–#ElMarcadorTV pic.twitter.com/QfMAR0bZuX — El Marcador (@elmarcadortv) October 6, 2025

“Señores ticos, ustedes están hechos en los pantalones. Saben que ya no pueden cometer errores”.

“Ustedes se veían facilito, ay no está México, no está Estados Unidos, no está Canadá, nada más está el conguito de Panamá, nada más está Honduras y adivina, les está saliendo la bruja”.

El panameño avisa que en Honduras hay coraje y no será fácil sacar un resultado favorable.