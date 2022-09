Chelsea debió cancelar la presentación en sociedad de su nuevo entrenador, Graham Potter , luego de la muerte de la reina Isabel II. El ex técnico de Brighton debía comparecer en conferencia de prensa este viernes, en el campo de entrenamiento de los blues.

Esta decisión llegó un rato antes de que la Premier League cancelara los partidos de este fin de semana correspondientes a la fecha siete de la competencia. El Chelsea debía enfrentar a Fulham este sábado.

“Chelsea Football Club se entristece profundamente al enterarse del fallecimiento de Su Majestad la Reina Isabel II. Nos unimos a los que están de luto en el Reino Unido y en todo el mundo”, escribió el conjunto blue en un comunicado tras saberse la noticia del fallecimiento de la Reina.

Chelsea Football Club is deeply saddened to learn of the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II. We join those mourning in the UK and across the world.

We would like to send our condolences to the Royal Family and everyone affected by this very sad news. pic.twitter.com/FUysCESRt4

— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 8, 2022