Pese a la fuerte inversión económica de Todd Boehly, los blues no consiguen levantar cabeza en la temporada

No caben dudas que el Chelsea está atravesando una de sus peores temporadas. Tras la salida del empresario ruso Roman Abramovich de la dirigencia, y el arribo de Todd Boehly, los Blues no logran levantar cabeza pese a la fuerte inversión que hicieron los nuevos propietarios para reforzar el equipo.

En ese contexto, fue el nuevo mandamás el que levantó la voz para regañar a sus futbolistas después de la tercera derrota consecutiva que sufrieron al caer por 2-1 contra el Brighton por la Premier League.

Según detalló el periódico británico The Telegraph, después de esa caída en Stamford Bridge, el dirigente bajó al vestuario junto a los copropietarios Behdad Eghbali y Hansjorg Wyss para encarar a sus jugadores ante la presencia de Frank Lampard.

En su monólogo, que duró poco más de 60 minutos, el estadounidense habría calificado de “vergonzosas” las últimas actuaciones del equipo, que no gana desde el 11 de marzo, y advirtió que el rendimiento colectivo está por debajo de las expectativas impuestas por la junta.

Además de remarcar que se gastó mucho dinero en el mercado de transferencias para alcanzar el éxito (610 millones de euros), el medio The Guardian reveló que Boehly apuntó contra uno de los fichajes estrellas que llegó en los últimos 12 mesesy que éste quedó sumamente desilusionado y descontento con la reprimenda.

Si bien no se dio a conocer el nombre, la lista de figuras que llegó a Londres es relativamente acotada: Enzo Fernández (120 millones), Wesley Fofana (80 millones), Mykhaylo Mudryk (70 millones), Marc Cucurella (65 millones) y Raheem Sterling (56 millones).

A su vez, una fuente consultada por este periódico consideró que “todo fue extraño”, aunque Frank Lampard y Kepa Arrizabalaga minimizaron el asunto.

“Me siento cómodo con Boehly entrando al vestuario. Hubo críticas de que nuestro antiguo propietario no asistía a los juegos, eso no siempre fue cierto. Pero cuando un propietario está muy comprometido, es su prerrogativa tener la información que desea, eso demuestra pasión”, destacó el tercer entrenador en la era Boehly tras la salida de Graham Potter y Thomas Tuchel.

“Todd viene al vestuario en todos los partidos. Tuvo diferentes mensajes hacia nosotros después de diferentes juegos. No voy a decir lo que dijo. Es normal cuando viene”, añadió el arquero español.

A pesar de la fuerte reprimenda, el nuevo propietario finalizó su discurso con una arenga de cara a lo que viene: el partido de vuelta de los cuartos de final contra el Real Madrid. Según la información en cuestión, les habría dicho que deshacerse de los últimos campeones les permitiría mantener viva la temporada y darle algo para celebrar a los fanáticos.

Cabe destacar que para lograrlo deberán ganar por al menos tres goles de diferencia después de lo que fue la victoria de los españoles por 2-0 en el Santiago Bernabéu.

Para rematar la situación en la que se encuentra el Chelsea, hay que remarcar que una mala campaña en esta temporada podría ser el inicio de una fuerte crisis financiera. Es por eso, y viéndose en el puesto 11 en la Premier (lejos de competencias europeas), podría haber una limpieza en el plantel de cara al próximo mercado de transferencias, entre ellos Mason Munt, Mateo Kovacik y N’Golo Kante.