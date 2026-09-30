Chefs nos enseñan a preparar un pescado perfecto

Fecha de publicación: 30 de September de 2026

Fecha de modificación: 30 de September de 2026

Un pescado que nace en el Mediterráneo y se cocina entre las montañas de Tarrazú, con técnica de chefs y sabor que cruza fronteras, es la propuesta que el chef internacional Rubén Naranjo y el chef Marvin Acuña Jiménez enseñan a preparar desde el restaurante Fusión Tarrazú, en San Marcos.

Los chefs explican qué define a un pescado preparado al estilo mediterráneo y qué lo diferencia de otras formas de cocinarlo, por qué se animaron a llevar esta propuesta a la cocina de Fusión Tarrazú, y qué tipo de pescado se escoge para esta receta.

Los especialistas detallan el papel del aceite de oliva, las hierbas y los vegetales en el sabor final, cómo se debe limpiar y sazonar el pescado antes de cocinarlo, cómo se cocina paso a paso, cómo saber que está en su punto exacto de cocción, los errores más frecuentes al cocinar pescado en casa y con qué acompañamientos se sirve.