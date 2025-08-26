El chef Diego Escalante, presenta la diversidad gastronómica chilena con ingredientes como quinoa, pisco y ajo chilote, que transmiten identidad cultural en platos como pastel de quinoa o salmón flameado.

Estas adaptaciones ideadas para ferias internacionales, resaltan sabores únicos mientras productores como Luzmira Mamani y Andrea Curumilla, valoran su proyección global como embajadores culinarios que enriquecen el intercambio cultural entre naciones a través de la comida auténtica y llena de historia.