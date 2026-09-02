Chef explica la importancia de la proteína en el desayuno

Un desayuno alto en proteína, como el que preparan con huevos escalfados o salmón ahumado, es clave para empezar el día con energía y mantener una alimentación equilibrada.

El chef Pedro Suriel y Daniela Vargas explican que para alcanzar el aporte proteico necesario, se recomiendan 3 unidades de huevo por porción, acompañadas de panes de masa madre que son más fáciles de digerir.

Los especialistas destacan que el pan de masa madre, elaborado con harina integral y frutos secos, y los queques de zanahoria con ralladura de naranja y limón, son opciones saludables y deliciosas que pueden complementar un desayuno nutritivo.