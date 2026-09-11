Chayote: conozca sus propiedades y diferentes formas de prepararlo

Fecha de publicación: 11 de September de 2026

Fecha de modificación: 11 de September de 2026

La papa del aire o chayote tiene un alto contenido de agua, lo que la convierte en un alimento ideal para combatir la obesidad y los casos de estreñimiento, además de estimular los jugos gástricos y el desarrollo del sistema inmunológico.

Valentina Ríos, productora de chayote, y Nubia Claudel presentan una guía completa para integrar este vegetal en las comidas de toda la semana, explicando su época de mayor producción en Santiago de Paraíso de Cartago y las variedades que existen.

Las especialistas detallan que el chayote es muy versátil para preparar picadillos, cajetas y otras recetas, y que incluso las raíces y hojas de la chayotera se pueden aprovechar en la cocina.