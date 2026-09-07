Chat GPT, Booking y Canva serán más caros: Se unen a lista de 181 servicios digitales con impuestos

La Dirección General de Tributación actualizó la lista de servicios digitales transfronterizos a los que se aplica la tarifa del 13% del impuesto al valor agregado (IVA).

La más reciente actualización incorpora a aplicaciones como Chat GPT, Grok, Claude, Booking, Canva y Anthropic al listado de servicios sujetos al cobro del impuesto

Pero también, toma en cuenta servicios como Netflix, YouTube, Spotify, Facebook, Disney+, HBO y otras aplicaciones de uso común para los ticos.

¿Qué son los servicios digitales transfronterizos?

Se trata de servicios brindados por proveedores que no están domiciliados en Costa Rica y que operan por medio de internet u otras plataformas digitales.

El 13% de IVA para este tipo de servicios comenzó a aplicarse el 1 de octubre de 2020. El impuesto alcanza los servicios adquiridos por consumidores finales o contribuyentes del IVA a proveedores domiciliados fuera del país, cuando estos son utilizados o consumidos en Costa Rica.

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Con la actualización, el listado llega a un total de 181 servicios.

La lista completa asciende a 193

En total 12 empresas radicadas en el exterior se inscribieron voluntariamente a Hacienda, razón por la que también formarán parte de los servicios que crezcan un 13%.

La lista completa se compone desde suscripciones a juegos y entretenimiento hasta viajes como UBER, Booking y Airbnb.

Tributación puede actualizar la lista

De acuerdo con el artículo 17 de la resolución DGT-R-013-2020, la Administración Tributaria tiene la facultad de incluir o excluir proveedores o intermediarios mediante la publicación de una lista actualizada.

La normativa establece que la lista debe indicar su fecha de vigencia y publicarse con al menos tres días hábiles de anticipación, sin necesidad de emitir una nueva resolución.

La lista actualizada está disponible en la página del Ministerio de Hacienda, en el apartado Información Tributaria, dentro de la sección “Listados de Interés”.