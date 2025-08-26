Movida mañana la de este martes 26 de agosto para Puntarenas: cuatro jugadores ya no formarán parte del equipo, como parte de una decisión institucional de cara al desarrollo del torneo.

Se trata de los jugadores Daniel Quirós, Keylor Ramírez, Miguel Sansores y Gael Alpizar.

“Agradecemos su compromiso y entrega vistiendo #ElColorMasFeliz, y les deseamos éxitos en cada etapa que venga de su carrera profesional”, escribió el club en sus redes”.

No todo fueron salidas para el puerto durante este martes, pues también anunció el regreso de Alexis Cundumi al equipo tras su paso por Sporting.