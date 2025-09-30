Las intensas lluvias que tomaron nuevamente el Cerro Zurquí provocaron que los taludes de la Ruta 32 se convirtieran en impresionantes cataratas, específicamente en los kilómetros 28, 29 y 30, donde se formaron estas cascadas que complicaron la transitabilidad.

Los conductores que circulaban por el sector reportaron esta situación y manejaron con temor ante la posibilidad de deslizamientos, como los ocurridos en semanas anteriores en esta misma zona.

A pesar de la magnitud de las precipitaciones y la formación de estas cataratas que generaron condiciones difíciles, importante mencionar que no se produjo el cierre de la Ruta 32, la cual se mantuvo habilitada para el paso vehicular.