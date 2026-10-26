(FOTO) Bomberos rescatan 22 cerdos durante voraz incendio

Fecha de publicación: 26 de October de 2026

Fecha de modificación: 26 de October de 2026

El Cuerpo de Bomberos rescató a 22 de los 23 cerdos que se encontraban en una estructura durante un incendio ocurrido en Matapalo de Savegre, en Quepos.

La emergencia requirió una rápida intervención de los apagafuegos para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a otras estructuras. De los 23 cerdos que estaban en el lugar, 22 lograron ser rescatados.

Bomberos alertan sobre riesgos de incendios

El Cuerpo de Bomberos informó que cerca de 600 estructuras se consumieron por incendios durante este año.

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Entre las principales causas que pueden provocar estas emergencias figuran las fallas eléctricas y los descuidos. Por ello, la institución recomienda revisar las instalaciones eléctricas con un especialista al menos cada cinco años, instalar detectores de humo y contar con un plan de evacuación que contemple una segunda salida.

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