Cerca del 70% de la población adulta tiene sobrepeso en Costa Rica

El Colegio de Profesionales en Psicología lanzó una campaña de concienciación sobre la obesidad y el sobrepeso en la población infantil y adolescente, con un enfoque que va más allá de la alimentación y busca prevenir trastornos de la conducta alimentaria.

La iniciativa propone que los adultos a cargo eviten hablar de peso, dietas o números en la báscula, y en su lugar fomenten un concepto de salud integral basado en bienestar físico y emocional, según explicaron los especialistas.

Los psicólogos advierten que los niños pueden empezar a depositar temas emocionales en la comida y ver su cuerpo como un elemento que los define como personas. La campaña hace un llamado a las familias para construir hábitos saludables con acompañamiento profesional y sin generar ansiedad en los menores.