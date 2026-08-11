Cerca de 100 costarricenses están en zonas golpeadas por terremoto en Colombia

Cerca de 100 costarricenses se encuentran registrados en las zonas más golpeadas por el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia, que dejó un escenario de muerte y destrucción con más de 110 fallecidos y decenas de estructuras colapsadas en el país vecino.

El Consulado de Costa Rica confirmó que, hasta ahora, no hay ticos afectados ni solicitudes de asistencia, aunque mantienen comunicación permanente con los connacionales en la región.

Las autoridades diplomáticas continúan monitoreando la situación para brindar apoyo en caso de que se requiera.