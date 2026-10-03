Fecha de publicación: 3 de October de 2026

Fecha de modificación: 3 de October de 2026

El centro turístico de Aserrí, en el que una niña de 12 años murió luego electrocutada el pasado 20 de setiembre, habló sobre lo ocurrido.

Por medio de un comunicado en redes sociales, el negocio lamentó lo sucedido.

Comunicado del centro turístico

Tragedia

La tragedia ocurrió pasadas las 12:00 m.d., cuando la menor hizo contacto con un cable de alta tensión que le provocó una descarga eléctrica.

Socorristas realizaron maniobras de reanimación, sin embargo la menor falleció en el lugar. En el recinto también fue atendió al padre la menor, que resultó herido.

El complejo turístico indicó que una vez finalizado el proceso legal, continuarán operando con normalidad.

Acciones del padre la menor

El padre la menor acudió a las autoridades judiciales para denunciar al complejo turístico.

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