Centro educativo se pronuncia tras el brutal asesinato de uno de sus estudiantes

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

La comunidad educativa del IPEC Liberia expresó su dolor tras el asesinato de uno de sus estudiantes, una situación que ha generado consternación entre docentes, alumnos y familias ligadas a la institución.

A través de un comunicado oficial, el centro educativo manifestó su solidaridad con las familias afectadas y pidió respeto durante este momento de duelo.

Institución expresa solidaridad con las familias

El colegio señaló que atraviesa un momento de profundo dolor debido a la pérdida del estudiante, un hecho que ha impactado a toda la comunidad educativa.

“Lamentamos profundamente la pérdida de uno de nuestros estudiantes, una situación que enluta a toda nuestra institución y que afecta de manera muy sensible a familias que forman parte de nuestra comunidad educativa”, indicó el centro en su pronunciamiento.

Las autoridades del colegio extendieron sus condolencias a las familias involucradas, así como a los compañeros del estudiante y personas cercanas que hoy enfrentan el dolor por la pérdida.

Llamado al respeto y a la empatía

La institución también pidió a la comunidad acompañar este proceso con respeto y sensibilidad.

Según el comunicado, en medio del difícil momento la comunidad educativa se mantiene unida en reflexión, con la esperanza de que la empatía y la paz prevalezcan entre todos los miembros de la institución.

“Como institución educativa, nos unimos en oración y reflexión, confiando en que el respeto, la empatía y la paz guíen a nuestra comunidad en este momento tan complejo”, agregaron.