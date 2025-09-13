Escrito por: Eduardo Troconis.

El Cementerio General de San José se convirtió esta semana en el más reciente sitio costarricense en recibir el Escudo Azul, un reconocimiento internacional otorgado a bienes culturales de alto valor histórico y patrimonial. Este camposanto, fundado en 1845 y ubicado junto al cementerio obrero, alberga los restos de expresidentes, líderes religiosos, escritores, artistas y médicos, lo que lo convierte en un espacio cargado de memoria nacional.

¿Qué es el escudo azul?

El Escudo Azul es un galardón internacional creado en 1954 en el marco de los Tratados de Ginebra, inicialmente para proteger bienes culturales en zonas de guerra, pero hoy también se otorga en tiempos de paz a sitios que resguardan la memoria y el patrimonio de la humanidad.

¿Qué figuras históricas hay en el cementerio?

El expresidente Juan Rafael Mora Porras

La escritora Carmen Lyra

La ex primera dama Pacífica Fernández

El expresidente José María Castro Madriz

El doctor Ricardo Moreno Cañas

¿Por qué es tan especial este cementerio?

Además de su valor histórico, el cementerio resalta por sus mausoleos y monumentos arquitectónicos, muchos de ellos elaborados en mármol y construidos por encargo de familias costarricenses o incluso extranjeras de países como España, Italia y Francia.

Con casi 11.000 personas sepultadas, el Cementerio General no solo es un sitio de descanso eterno, sino también un libro abierto de la historia costarricense.