¡Atención papás! Esto podría pasar si a su hijo lo descubren usando el celular en clase

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

El uso del celular dentro de las aulas vuelve a estar en el centro del debate nacional. El nuevo reglamento del Ministerio de Educación Pública (MEP) establece que cualquier estudiante que sea sorprendido utilizando el teléfono móvil durante lecciones se expondrá a una falta leve.

Según la normativa, el dispositivo deberá permanecer apagado y solo podrá encenderse cuando el docente autorice su uso con fines estrictamente pedagógicos.

¿Qué dice el nuevo reglamento del MEP?

El MEP fue claro: el celular no podrá utilizarse libremente dentro del aula.

Debe permanecer apagado durante las clases .

. Solo podrá usarse si el profesor lo autoriza con fines educativos .

. Si el dispositivo se emplea para acoso o bullying, la falta pasará a ser considerada grave.

La medida busca reducir distracciones y mejorar el rendimiento académico.

Padres divididos por la medida

Algunos padres respaldan la decisión, asegurando que el celular distrae a los estudiantes y afecta sus notas.

“Apoyo que no tengan el celular en la clase, porque se distraen y después van bajando las notas”, comentó una madre de familia.

Otros consideran que el dispositivo es necesario para casos de emergencia, especialmente ante la situación de inseguridad que atraviesa el país.

“No deberían usarlo en clases, pero sí andarlo, porque a veces surgen emergencias”, señaló otra madre.

Proyecto de ley avanza en la Asamblea Legislativa

En paralelo, diputados avanzan con un proyecto que busca prohibir por ley el uso de celulares en centros educativos públicos y privados.

La iniciativa ya fue dictaminada positivamente en comisión y continúa su trámite en la Asamblea Legislativa de Costa Rica.

De aprobarse, la restricción dejaría de ser únicamente reglamentaria y pasaría a ser una obligación establecida por norma nacional.

¿Qué dicen los estudios internacionales?

Datos de la UNESCO y la OCDE respaldan la restricción del uso de dispositivos móviles en centros educativos, señalando que su prohibición mejora la concentración y la calidad del aprendizaje.

Excepciones contempladas

El texto del reglamento y el proyecto de ley contemplan excepciones específicas: