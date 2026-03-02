¡Atención papás! Esto podría pasar si a su hijo lo descubren usando el celular en clase

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El uso del celular dentro de las aulas vuelve a estar en el centro del debate nacional. El nuevo reglamento del Ministerio de Educación Pública (MEP) establece que cualquier estudiante que sea sorprendido utilizando el teléfono móvil durante lecciones se expondrá a una falta leve.
Según la normativa, el dispositivo deberá permanecer apagado y solo podrá encenderse cuando el docente autorice su uso con fines estrictamente pedagógicos.
El MEP fue claro: el celular no podrá utilizarse libremente dentro del aula.
La medida busca reducir distracciones y mejorar el rendimiento académico.
Algunos padres respaldan la decisión, asegurando que el celular distrae a los estudiantes y afecta sus notas.
“Apoyo que no tengan el celular en la clase, porque se distraen y después van bajando las notas”, comentó una madre de familia.
Otros consideran que el dispositivo es necesario para casos de emergencia, especialmente ante la situación de inseguridad que atraviesa el país.
“No deberían usarlo en clases, pero sí andarlo, porque a veces surgen emergencias”, señaló otra madre.
En paralelo, diputados avanzan con un proyecto que busca prohibir por ley el uso de celulares en centros educativos públicos y privados.
La iniciativa ya fue dictaminada positivamente en comisión y continúa su trámite en la Asamblea Legislativa de Costa Rica.
De aprobarse, la restricción dejaría de ser únicamente reglamentaria y pasaría a ser una obligación establecida por norma nacional.
Datos de la UNESCO y la OCDE respaldan la restricción del uso de dispositivos móviles en centros educativos, señalando que su prohibición mejora la concentración y la calidad del aprendizaje.
El texto del reglamento y el proyecto de ley contemplan excepciones específicas: