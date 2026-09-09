(VIDEOS) Revelan imágenes exclusivas del celular de “Pecho de Rata”

Agentes judiciales decomisaron el celular de Edwin López Vega, conocido como “Pecho de Rata”, el 12 de mayo de 2025, en Villas de Ayarco, en Curridabat.

Los investigadores extrajeron del dispositivo una gran cantidad de fotografías y videos. Parte de ese material ahora sale a la luz y forma parte de las investigaciones relacionadas con el caso Riverside.

Las imágenes muestran aparentes movimientos relacionados con droga, dinero y propiedades que las autoridades investigan.

Así obtuvieron el celular de “Pecho de Rata”

El decomiso ocurrió el 12 de mayo de 2025. Ese día, agentes judiciales interceptaron a López Vega en Villas de Ayarco.

Según la información expuesta en Noticias Repretel, el hombre llevaba cerca de ₡3 millones en efectivo.

Los agentes no judicializaron ese decomiso de dinero en ese momento. Sin embargo, sí incautaron el teléfono celular y posteriormente extrajeron su contenido.

La información obtenida del dispositivo permitió abrir un expediente por presunto narcotráfico y legitimación de capitales.

Posteriormente, esos elementos también tomaron relevancia dentro del caso Riverside.

Videos muestran aparentes movimientos relacionados con droga

Entre el material extraído aparecen videos y fotografías que muestran aparentes actividades relacionadas con drogas.

Parte de las imágenes muestra paquetes que, según la investigación, estarían relacionados con cargamentos de cocaína que llegaban desde Suramérica.

El material también muestra escenas en el Caribe Sur, donde aparentemente esperaban los cargamentos.

Algunos paquetes aparecen deteriorados por el agua y las condiciones del mar.

Los investigadores también analizaron imágenes relacionadas con grandes cantidades de dinero en efectivo.

En uno de los videos se observa a varias personas contando dinero. Otro material muestra cómo aparentemente almacenaban los billetes para protegerlos de daños.

Las imágenes también muestran propiedades y ganado

El contenido del teléfono no se limita a drogas y dinero.

Los investigadores encontraron fotografías y videos relacionados con propiedades y ganado.

Parte del material muestra animales que, según la investigación, estaban en fincas ubicadas en diferentes sectores del Caribe.

Estos elementos también forman parte del análisis realizado por las autoridades dentro de las pesquisas.

Defensa cuestiona el uso del material del celular

La defensa de los imputados en el caso Riverside cuestiona la forma en que las autoridades incorporaron parte de la información del teléfono.

Los abogados alegan que algunos de esos elementos ya habían sido judicializados dentro de otra causa.

Por esa razón, sostienen que las autoridades no podían trasladarlos posteriormente a una nueva investigación.

La defensa presentó 11 actividades procesales defectuosas y cuestionó supuestas irregularidades relacionadas con el manejo y traslado de los videos y fotografías.

Ahora corresponde a la jueza determinar cuáles de esos cuestionamientos analizará durante esta etapa del proceso.

Autoridades analizan videos, fotografías y celulares

El contenido de los teléfonos celulares se ha convertido en una herramienta importante para las investigaciones judiciales.

Los investigadores analizan fotografías, videos, conversaciones y otros archivos para establecer posibles vínculos entre personas y hechos investigados.

Sin embargo, las propias autoridades aclararon que no todas las personas que aparecen en los videos necesariamente están vinculadas con el caso Riverside.

Además, no todo el contenido encontrado en el celular está relacionado directamente con los delitos que se investigan.

El material presentado corresponde a elementos que las autoridades incorporaron a sus investigaciones y que ahora son objeto de análisis judicial.

“Pecho de Rata” enfrenta proceso de extradición

Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, también enfrenta un proceso de extradición hacia Estados Unidos.

La información obtenida de su teléfono corresponde a una investigación desarrollada en Costa Rica por el OIJ y la Fiscalía.

El caso Riverside continúa bajo análisis judicial mientras la jueza define las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público.