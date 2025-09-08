Una célula de la temida banda del acetileno intentó perpetrar un asalto a un plantel en Guápiles de Pococí, donde los delincuentes intentaron destruir el sistema electrónico de vigilancia, pero no lo consiguieron, lo que permitió que la policía y la seguridad privada actuaran en minutos para repeler el ataque.

Los sujetos, que pretendían llevarse un cajero automático, al verse sorprendidos sustrajeron un vehículo eléctrico nuevo y escaparon, aunque ambos sospechosos fueron detenidos poco después por la policía.

Este incidente destaca la audacia de los grupos criminales y la efectividad de los sistemas de seguridad coordinados.