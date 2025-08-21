Durante la mañana de este jueves se realizó un amplio operativo policial con el objetivo de trasladar al extraditable, Celso Gamboa, de La Reforma al Primer Circuito Judicial de San José.

Gamboa se reunirá con representantes de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) para conocer la acusación en su contra.

En dicho encuentro, Gamboa puede brindar información para, de alguna manera, reducir la pena por la que se le acusa en el país norteamericano.

*Noticia en desarrollo.