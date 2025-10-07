Por: Fernanda Carvajal

El juez del Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José, tomó una decisión respecto al proceso de extradición del ex magistrado Celso Gamboa a Estados Unidos.

Gamboa se convertirá en el primer extraditado en la historia de Costa Rica, será llevado a los Estados Unidos tras la solicitud por parte de La Administración de Control de Drogas (DEA), donde será juzgado por el presunto tráfico internacional de drogas.

Los costarricenses Edwin López, alías “Pecho de Rata”, y Jonathan Álvarez, conocido como “Gato” o “Profe”, también serán entregados a las autoridades estadounidenses. Los implicados son acusados por presuntos delitos de tráfico internacional de drogas y conspiración.

Procesos judiciales pendientes

Pese a la decisión de efectuar la extradición de Gamboa, la justicia estadounidense tendrá que esperar para concretarla. El ex jerarca tiene 2 juicios pendientes en el país:

Juicio por presunto tráfico de influencias: 25 de noviembre de 2025

Juicio por presunto cohecho propio: enero de 2026.

Costa Rica da prioridad a los juicios nacionales, por tanto, Gamboa deberá enfrentar ambos juicios antes de ser entregado a las autoridades estadounidenses. Sin embargo, el juez penal encargado del caso puede autorizar una entrega de forma temporal de Gamboa, tal como lo establece el Tratado de Extradición entre Estados Unidos y Costa Rica.

Tras la sentencia, Gamboa aún tiene derecho a presentar la apelación ante la decisión de los Tribunales.