Minutos después de las 8:00 de la mañana, por los portones del sótano del edificio del Organismo de Investigación Judicial en San José, ingresaron dos vehículos blindados, en donde venía Celso Gamboa para reunirse con agentes de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, DEA.

¿Para qué es el traslado?

Fuentes judiciales indican que, en este tipo de audiencias, entre los extraditables y agentes de la DEA inician negociaciones, con el fin de recopilar información sobre otros posibles implicados o para conocer datos sobre la causa que se investiga.

Estas conversaciones podrían, incluso, reducir una posible condena, por el delito de tráfico internacional de drogas que se le investiga.

Así lo explica Randall Zúñiga

“Cualquier persona en este país que tenga un proceso no solo nacional, sino internacional, tiene todo el derecho de saber los cargos que se le están imputando de primera mano, por eso es que se está haciendo este traslado”.

Sobre los otros extraditables.

En horas de la mañana de ayer estuvo Jonathan Álvarez, el primer extraditable, que además figura en una causa de legitimación de capitales en Costa Rica.

Posteriormente al caso de Gamboa, vendrá otro extraditable más, se trata de Edwin López Vega conocido con el alias de ‘Pecho de Rata’.

Puede repasar la explicación completa, así como las declaraciones al respecto en el video adjunto.