Noticias Repretel tuvo en exclusiva a Celso Gamboa en una entrevista.

El primer extraditable en la historia de Costa Rica habló sobre el proceso que mantiene con la DEA, declaraciones en el reciente juicio donde quedó absuelto y relación con figuras de la política, entre otros temas.

También, Gamboa sacó unos minutos para mandar mensajes a los costarricenses.

Condiciones en máxima seguridad

“Sé que me toca aguantar, no estoy pidiendo lástima a nadie, quiero reenvindicar a los privados de libertad que están aquí, que no son tan mediáticos como yo, que no tienen los recursos económicos que tal vez yo pueda tener y que están padeciendo situaciones sumamente graves. Aquí la gente está mentalmente trastornada producto de los niveles de confinamiento tan severos en los que se encuentran“, comentó Gamboa, sobre su experiencia en casi dos meses en máxima seguridad.

Añade que ha logrado palpar situaciones como la privación del sentido de la hora, privación del sueño, la imposibilidad de ver a la familia y faltas en los horarios de alimentación.

En referencia a estas “condiciones graves” de los privados de libertad, Gamboa quiso finalizar la entrevista con este mensaje para la población:

“Se están dando graves cambios populistas, muy populistas, que nos pueden llevar a un gran vacío y causar estados de indefensión en todas las personas“.

Puede repasar la entrevista completa en este link: