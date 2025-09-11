El extraditable Celso Gamboa y figura vinculada al presunto narcotráfico, fue trasladado este miércoles a máxima seguridad en la cárcel de San Rafael de Alajuela tras denunciar que recibe tratos inhumanos. El traslado ocurrió a las 8:30 a.m., pero pasado el mediodía fue regresado a la Reforma, donde ha permanecido durante más de dos meses.

Durante su estadía en máxima seguridad, un testigo clave que ha brindado información a la DEA y al gobierno de Estados Unidos, estaba en la celda conjunta. Según datos de Noticias Repretel, esta persona habría proferido amenazas de muerte contra Gamboa y sus familiares más cercanos.

Los defensores de Celso Gamboa confirmaron que recibieron una llamada la noche del miércoles, en la que Gamboa ratificó que efectivamente fue amenazado, con gritos que advertían que iban a matar tanto a él como a miembros de su familia.

Ante esta situación, los abogados de Gamboa enviaron notificaciones formales tanto a la Fiscalía de Probidad como al Ministerio de Justicia, exigiendo medidas de protección inmediatas y especificó el nombre como Elías Herrera Hernández.