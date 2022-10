Celso Borges marcó el mejor gol de noche ante el Real España en Honduras.

El mediocampista tiró una vaselina perfecta ante el Buba López y con gran clase colocó el tercer gol del equipo manudo.

“Una buena jugada que comenzó Pipo y que después seguimos Johan y yo y bueno se me ocurrió eso al final y por dicha salió bien”.

Borges aseguró que no tenía espacio para rematar cruzado y tomó la decisión de bañar al portero.

“No tenía espacio para cruzarla, fue un poco del momento que se me ocurrió y no dudé, eso fue lo más importante porque si uno duda no sale”.

¿Le gustó el gol a Celso?

“Me va a gustar siempre y cuando pasemos a la siguiente ronda”.