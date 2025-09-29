Escrito por: Eduardo Troconis.

El capitán de Liga Deportiva Alajuelense, Celso Borges, sigue escribiendo páginas doradas en su carrera y ahora se adueñó de un récord histórico en la CONCACAF Copa Centroamericana.

Con su participación en el duelo de ida de cuartos de final ante Motagua en Costa Rica, el mediocampista alcanzó 24 partidos disputados en el torneo, convirtiéndose en el futbolista con más apariciones en la historia de la competencia.

El tico superó al nicaragüense Byron Bonilla (Real Estelí), quien se mantenía como líder con 23 encuentros.

La vigencia de un histórico

Más allá del récord, el mediocampista está enfocado en el gran reto de su equipo: remontar la serie ante Motagua y buscar la clasificación a semifinales, lo que también significaría un cupo en la CONCACAF Champions Cup 2026.

¿Jugará Celso mañana?

Aún no se sabe si Borges tendrá participación en el encuentro, puesto que viene de sufrir algunas molestias musculares, sin embargo, el volante si entró en la lista de convocados, por lo que podrá ser de la partida si así lo desea su entrenador, Óscar Ramírez.

Borges, que debutó en el fútbol profesional en 2006, suma ya más de dos décadas de carrera y podría ser convocado con la selección nacional para los duelos de eliminatoria ante Honduras y Nicaragua.