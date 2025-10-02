El pasado miércoles 1 de octubre inició el microciclo de La Sele de cara al juego ante Honduras, y hoy, jueves 2 de octubre, comenzaron los entrenamientos.

Una de las figuras principales atendió a la prensa. Se trata de Celso Borges, quien dejó un mensaje cargado de nostalgia sobre su regreso a la tricolor.

¿Qué dijo Celso?

“Cuando ya hay una posibilidad real, entonces uno vuelve a abrir ese baúl de los recuerdos y buenos momentos. Ya cuando me pongo la camiseta vuelven ese montón de sentimientos”, señaló Borges.

Al mediocampista se le consultó sobre su aporte no solo en lo futbolístico, sino a nivel de experiencia para con la plantilla actual. El jugador dijo que está para ayudar a que el equipo juegue mejor, y también en lo mental y “en todas las facetas”.

¿Dónde está la cabeza de Celso?

“Primero mi cabeza está en el partido contra Honduras, creo que es el partido más importante desde muchos años, creo que la cabeza tiene que estar enfocada en eso en este momento”.

La tricolor enfrenta a Honduras el próximo 9 de octubre, y recibirá a Nicaragua en el Estadio Nacional el lunes 13.