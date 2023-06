Celso Borges dio una conferencia de prensa en medio de las críticas por su actitud con un grupo de aficionados.

Borges, se sacudió de las críticas tanto a él como a la Selección Nacional y también al grupo de aficionados que mandó a callar.

Tras ser sustituido, Celso se levantó del banquillo e hizo una seña de silencio a los aficionados que estaban recriminando su nivel y el de La Sele.

La actitud de Celso quedó televisada y por eso, salió a disculparse con los aficionados.

“Desearía no haber hecho nada, fue algo que se dio por el calor del momento, porque estábamos perdiendo, porque estábamos sintiendo a un equipo que estaba haciendo bien las cosas mejor que nosotros” dijo.

“Siento eso, siento el perder, por supuesto que no me gusta y estar abajo de un marcador, mucho menos. Fue un pedido de respeto más que una cosa de silenciar.“

“Ahora viendo lo que fue, desearía no haberlo hecho y ya está. Es un segundo de todo lo que pasa en un partido, y es un segundo en el que la cámara me agarró hacer un gesto. Pero desearía no haberlo hecho” concluyó.

🔥 Celso se disculpó tras mandar a callar a los aficionados en el juego ante Panamá



Borges y compañía se preparan para el partido de este viernes ante El Salvador, en medio de un tenso ambiente que rodea a La Sele por malos resultados.

El volante estaría metiéndose nuevamente en la titular de Luis Fernando Suárez ante El Salvador.