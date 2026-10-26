Celso Borges en duda para una semana decisiva de Alajuelense

Fecha de publicación: 26 de October de 2026

Fecha de modificación: 26 de October de 2026

Celso Borges sigue siendo duda para el juego del próximo jueves contra Motagua por una dolencia muscular.

El experimentado volante rojinegro se someterá este martes a varios exámenes para definir el grado de su lesión.

Borges estuvo ausente del partido contra Pérez Zeledón luego de jugar solo 26 minutos ante Motagua en el juego de ida.

Esta será una semana clave para el conjunto liguista y para Celso Borges, ya que también tienen el clásico el domingo a las 4:00 pm en Tibás.