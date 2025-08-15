Celebrar a mamá con sabor es posible gracias a las tortillas y gallos de picadillo que Jonathan, experto en gastronomía típica, preparó en vivo con técnicas transmitidas por generaciones.

Las tortillas doradashechas con una masa que combina tres tipos de queso (Turrialba, maduro y fresco) y leche agria logran su textura perfecta al agregar más queso durante el cocinado.

Este platillo, acompañado de picadillo de papa con chicharrón o carne mechada, refleja la diversidad de sabores que caracterizan la cocina costarricense.