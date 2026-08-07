¡Celebre el Día Nacional de la Papa! Conozca todo sobre este alimento

En el Día Nacional de la Papa, Kevin Aguilar y Jorge Martínez celebran con un especial sobre este versátil alimento. Los expertos explican cuántos productores de papa hay en el país, los tipos disponibles y las diferencias entre la papa roja y la blanca.

El chef Jorge Martínez comparte recetas deliciosas como pastel, picadillo, burritos y croquetas, además de enseñar a preparar una tortilla de papa.

También ofrecen consejos prácticos para elegir una buena papa y determinar cuál es ideal para puré o picadillo.